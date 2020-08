Maltempo, uomo disperso nel Varesotto. In Sardegna: un turista morto in mare

Il maltempo sta flagellando il nord Italia dove un uomo di 38 anni è disperso in un torrente. In Sardegna un turista polacco di 39 anni è morto in mare

Il forte maltempo ha colpito le regioni del nord Italia. A Milano il vento è riuscito a scoperchiare una Rsa, dove gli anziani sono stati trasferiti altrove. È stata diramata dalla Protezione civile un’allerta rossa fino a domenica. A Maccagno, nel Varesotto, un uomo di 38 anni, che era insieme a un amico al Lago Delio, è stato travolto dall’acqua ed è disperso in un torrente. Le sue ricerche sono continuate fino a che il maltempo non ha consentito di proseguire. In Sardegna, un turista polacco 39enne è morto in mare a Villasimius. L’uomo è annegato in mare davanti a moglie e figli: ha voluto fare il bagno nonostante l’acqua agitata ed è stato travolto dalle onde dopo poco. Soccorso dai bagnini, non c’è stato però niente da fare.

Maltempo anche in Veneto e Piemonte

Maltempo anche in Veneto e Piemonte. Ieri a Verona una violenta grandinata ha colpito la città dopo il nubifragio di venerdì scorso, che ha messo in ginocchio il quartiere di Parona. A Montecchia Crosara un tromba d’aria ha causato ingenti danni al palazzetto dello sport. Lo stesso fenomeno atmosferico anche a Palù, Buttapietra e Trevenzuolo. In Lombardia ci sono stati gravi danni come afferma il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Nelle zone a Nord del capoluogo, Sesto San Giovanni, Monza, Lecco e Como.

In provincia di Cremona, grandine di grosse dimensioni ha flagellato la zona tra Roncadello, Fossacaprara e Quattrocase. Nella regione c’è allerta rossa fino a oggi, mentre sugli altri territori del nord vige l’allerta arancione.

