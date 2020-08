Antonella Clerici gioisce per la crescita della figlia: “Orgogliosa di te”

La conduttrice della Rai e de la “Prova del Cuoco” annuncia con gioia il cambiamento della figlia Maelle: “E’ il mio più grande orgoglio”

Quasi dieci anni fa in una ridente cittadina del Piemonte nasceva una piccola stella di nome Maelle, la splendida figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens, oggi separati.

Nonostante le lacerazioni di un rapporto amoroso ormai irrecuperabile, la coppia si è dimostrata ampiamente felice per il primo traguardo sacramentale della loro Maelle. L’intera famiglia Clerici ha dimostrato grande partecipazione per la prima comunione della splendida figlia, che sembra davvero cambiata tantissimo da quando era una pargoletta dal cuore tenero.

Maelle frequenta l’Istituto francese Saint Dominique dove studia da predestinata a raccogliere l’eredità della più celebre madre. Antonella ad oggi è divisa dal padre di Maelle e ha già intrapreso un secondo capitolo di vita dopo il primo matrimonio, con il compagno Vittorio Garrone, noto esponente della famiglia che ha detenuto per tanti anni le redini della società calcistica blucerchiata della Sampdoria.

Insieme vivono in preda all’affiatamento amorevole dei tempi antichi ed ora hanno in serbo nuovi scenari di vita che li porteranno a vivere per sempre insieme, avvolti dal clamore della felicità.

LEGGI ANCHE —–> Lucia Javorcekova senza freni, il lato A sempre più prorompente FOTO

La cerimonia di Maelle: l’intervista a “Chi” di Antonella Clerici da madre orgogliosa