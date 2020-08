TripAdvisor, utente stronca un ristorante: “Personale non etero”

È successo in Calabria dove un ristorante è stato stroncato da una recensione negativa su TripAdvisor in cui un utente ha scritto, tra le altre cose, che il personale non era etero. Il sito web dell’azienda non ha rimosso il commento nonostante le segnalazioni del ristoratore e di altre persone

Il ristorante ‘Da Renato’ a Morano Calabro in Calabria ha ricevuto una pessima recensione da un utente di TripAdvisor. La persona in questione titola la sua recensione con “Pessimo” e poi stronca alcuni aspetti del ristorante. Tra le altre cose, una frase ha destato l’indignazione di alcuni e ovviamente anche del ristoratore: “personale anche se non etero non per pregiudizio ma erano indicibili nel comportarsi in sala e nel linguaggio tra di loro!”, (Riportiamo parte del commento così com’è stato scritto). Proprio queste parole del commento del 20 agosto sono risultate inaccettabili al proprietario che ha segnalato al sito web la recensione ma si è visto arrivare una risposta in cui il gruppo di assistenza di TripAdvisor ha affermato quanto segue.

Il resto della riposta del team di TripAdvisor al proprietario del ristorante

“La recensione rispetta le nostre linee guida. Bisogna tenere a mente che le recensioni degli utenti sono opinioni personali, altamente soggettive. I commenti negativi rivolti verso la sua proprietà possono sembrare offensivi, tuttavia i recensori hanno il diritto di esprimere la loro opinione in merito all’esperienza di viaggio; a patto che la recensione non violi le nostre linee guida”. Il commento infatti è ancora visibile nella pagina dell’azienda e sopra ne riportiamo uno screenshot.

Il team del portale di viaggi e ristoranti ha continuato scrivendo che visto che il loro è un “contesto unico e diversificato” alcune espressioni possono essere offensive per alcuni ma per altre persone no e che quindi “dato che è conforme alle nostre linee guida, la recensione rimarrà pubblicata su Tripadvisor”.

