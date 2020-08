Elisabetta Canalis che faccia da lunedì, ricomincia la routine

Elisabetta Canalis ha terminato le vacanze e mostra una faccia malinconica su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Monday face 🖤🤍 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 30 Ago 2020 alle ore 11:03 PDT

Anche per la Canalis le ferie sono terminate e oggi condivide una foto con la tipica faccia del lunedì. Una faccia malinconica e triste, che fa trapelare la nostalgia d’estate che tutti abbiamo. Quest’anno la bella showgirl ha potuto trascorrere parte della vacanza estive nella sua terra, la Sardegna. Dopo il periodo di lockdown, che ha trascorso in America a Los Angeles dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, è potuta tornare in Italia. E la meta ovviamente è stata la Sardegna dove vive la sua famiglia.

La Canalis si è anche sposata in Sardegna con il marito, e questa estate sono tornati proprio nella tenuta del loro matrimonio celebrato il 14 settembre 2014 ad Alghero. Anche se a Los Angeles sta bene la Canalis, e ha anche aperto una serie di palestre, dove ha messo a punto anche un format creato da lei che è appassionata di fitness, ad Elisabetta manca la Sardegna e dichiara che ci passerà molto più tempo.

Elisabetta Canalis tornerà a vivere in Italia

La showgirl ha dichiarato che torneranno a vivere in Italia tra 10 anni, lui l’ha promesso. La Canalis confessa che le manca moltissimo anche Milano, dove ha vissuto per anni quando lavorava come velina per Striscia la notizia. Per il momento però la Canalis dovrà stringere i denti ancora per un pò di anni, a causa del lavoro del marito che non può lasciare. Brian infatti è un chirurgo e i suoi pazienti hanno ancora bisogno di lui. Infatti è ripartito in anticipo rispetto alla Canalis che aveva trascorso ancora del tempo nella sua isola.

Ora però anche Elisabetta è tornata in America e si è goduta ancora un pò di relax al lago Tahoe nell’Emerald Bay State Park, insieme alla figlia e al cagnolino. Di recente la Canalis ha collaborato con Intimissimi per la nuova linea di biancheria intima, l’Italia non l’abbandona mai.

