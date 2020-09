Cecilia Rodriguez unica : con uno scatto mozzafiato sfida Belen – FOTO

Cecilia Rodriguez sorprende con la sua bellezza divina. Nell’ultimo scatto sfida la sorella: le due si somigliano molto: entrambe sono meravigliose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Set 2020 alle ore 6:58 PDT

Cecilia bella come Belen. Le sorelle Rodriguez, si sa, sono meravigliose. In quest’ultimo foto Cecilia si mostra naturale, con i capelli bagnati e addosso solo un lungo cardigan che fa immaginare tutto: da togliere il fiato!

Visualizza questo post su Instagram 🙏🏻 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 28 Ago 2020 alle ore 2:52 PDT

Eccola mentre trascorre alcuni giorni di relax a Capri. Il lato B in primo piano e le trasparenze bollenti non lasciano nessuno indifferente: i fan sono pazzi di lei, e commentano i suoi post riempiendola di elogi.

Leggi anche –> Belen Rodriguez in piscina mette solo gli slip, il seno è al vento – FOTO

Un’estate da…single

Visualizza questo post su Instagram 🤍 @emmavillastouroperator #emmavillas #villapina #suppliedby Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 21 Ago 2020 alle ore 10:54 PDT

Quest’estate Cecilia ha mostrato a tutti la sua sensualità, facendo concorrenza a sua sorella, la stratosferica Belen. In foto come queste potrebbero essere scambiate l’una per l’altra: buon sangue non mente!

Leggi anche –> Diletta Leotta stupenda e malinconica: “Ci dobbiamo salutare, ma mi sono divertita” FOTO

Ma concentriamoci su Cecilia. La modella argentina quest’estate ha trascorso le vacanze da sola, senza il suo compagno Ignazio. I due infatti, si sono lasciati dopo una lite che, secondo alcune fonti, è stata scatenata dalla gelosia di Cechu.

Tuttavia, ci sono alcuni segnali di riavvicinamento: stanno per tornare insieme?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter