Coronavirus, il bollettino dell’1 settembre: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 1 settembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 31 agosto

Nella giornata di ieri i numeri dei casi di contagio è giunto a 269.214 . In aumento anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 26.078 ed i ricoveri in terapia intensiva 94 in totale. Il numero dei guariti era di 207.653 con un decremento di 883 rispetto al giorno precedete. Infine il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza era giunto a 35.483.

La Calabria, si leggeva nelle note, aveva segnalato un ricalcolo dei tamponi effettuati che erano 154.919, mentre il Veneto segnalava un ricalco di tamponi e guariti sia del 29 che al 30 agosto. La Sicilia comunicava che dei 26 soggetti positivi, 2 erano migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e Catania.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 30 agosto

Stando alla tabella sanitaria di domenica il numero dei casi di contagio era salito a 268.218. Di questi risultavano attualmente positivi 24.205 soggetti. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva che erano 86. Il numero dei guariti era giunto a 208.536. Infine si aggravava il bilancio dei decessi per un totale di 35.477 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Nelle note si leggeva che la Regione Basilicata comunicherà oggi il numero dei tamponi e dei casi. La Sicilia segnalava che dei 34 positivi , 4 erano migranti e 5 mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia-Enna, mentre dei 34 casi in Calabria, 10 erano migranti. Infine, la Valle d’Aosta aveva segnalato un caso tornato positivo e ricoverato dopo essere stato dichiarato guarito lo scorso 24 aprile.

Riaperte alcune scuole per recupero insufficienze: banco di prova in attesa del 14 settembre

Sarà un banco di prova in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico che dovrebbe vedere gli studenti rientrare ufficialmente in aula il 14 settembre. Un primo test, dunque, per vagliare la tenuta delle misure anti contagio in vista della totale riapertura. Al momento ad essere aperti sono solo alcuni istituti di scuola media superiore, ciò al fine di consentire agli alunni di recuperare eventuali insufficienze e per completare i programmi di studio. L’accesso, oggi, è stato limitato ad una ristretta cerchia di alunni eppure all’atto pratico tale apertura potrebbe già consentire di vagliare possibili criticità nonché valutare contromosse.

Sulla riapertura si è espressa anche l’associazione di categoria che tutela i medici della Regione Lombardia. La richiesta sindacale è quella di avallare la proposta di inserire, spiega Il Corriere della Sera, ben 3mila medici attualmente precari all’interno della scuole. Ciò però a tempo indeterminato e non fino alla cessata emergenza.

Trasporto pubblico, c’è l’accordo: al via le nuove linee guida

Nella serata di ieri il Governo e le Regioni hanno raggiunto un’intesa sul trasporto pubblico. Questo, come la riapertura delle scuole, era un altro dei punti più dibattuto. L’accordo prevede che all’interno dei mezzi potrà viaggiare solo l’80% dei passeggeri sul totale di posti disponibili. Per percorrere tratte di massimo 15 minuti, invece, il mezzo potrà circolare a massima capienza.

Il Ministero dei Trasporti, sul proprio sito, ha pubblicato delle linee guida.

Utilizzo della mascherina a scuola, la decisione del Cts

Per il Comitato Tecnico Scientifico con il rispetto del distanziamento sociale, ossia di un metro, non sarà obbligatorio indossare la mascherina. A riportare la decisione una stessa sua nota all’esito dell’incontro relativo alla questione scuola.

Tale orientamento, ha precisato il CTS, potrebbe però essere assoggettato a modifica. A determinarne o meno la variazione sarà la curva epidemiologica.

