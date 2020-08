Coronavirus, il bollettino del 31 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 30 agosto

Stando alla tabella sanitaria di ieri il numero dei casi di contagio era salito a 268.218. Di questi risultavano attualmente positivi 24.205 soggetti. In Aumento anche i ricoveri in terapia intensiva che erano 86. Il numero dei guariti era giunto a 208.536. Infine si aggravava il bilancio dei decessi per un totale di 35.477 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Nelle note si leggeva che la Regione Basilicata comunicherà oggi il numero dei tamponi e dei casi. La Sicilia segnalava che dei 34 positivi , 4 erano migranti e 5 mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia-Enna, mentre dei 34 casi in Calabria, 10 erano migranti. Infine, la Valle d’Aosta aveva segnalato un caso tornato positivo e ricoverato dopo essere stato dichiarato guarito lo scorso 24 aprile.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 29 agosto

Il Ministero della salute nella giornata di sabato ha comunicato che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 266.853. Aumentavano anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 23.156. In salita anche i ricoveri in terapia intensiva, 79 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 208.224. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portavano il totale a 35.473 unità.

Viceministro Pierpaolo Sileri d’accordo con il Piano Crisanti: di cosa si tratta

Il microbiologo Andrea Crisanti ha inoltrato al Governo un piano nazionale di tamponi che a suo avviso potrebbe consentire un monitoraggio ed un’attività di prevenzione efficace contro l’epidemia da Covid-19. Sul punto si è espresso il Viceministro Pierpaolo Sileri affermando di essere d’accordo con il professore. In sintesi la sua idea sarebbe quella di effettuare oltre 300mila tamponi quotidianamente nel corso del periodo ove imperversa l’influenza stagionale.

Sileri, alla redazione de La Stampa, ha affermato che in cantiere c’è l’idea di instituire un tavolo a Roma che si occupi di coordinare l’intero territorio nazionale. Al momento, infatti, sono molteplici i centri di comando, ossia uno per regione. Ciò ovviamente ha reso il quadro frammentario diminuendone l’efficacia operativa.

Il viceministro ha poi affermato, quanto al presente ed in merito alla somministrazione di tamponi, che il Governo lavora a ritmi serrati come anche le Autorità Sanitarie, ma c’è bisogno di un’attività di potenziamento. A suo avviso, ciò che maggiormente rileva, è che vengano effettuati miratamente e che si spengano sul nascere eventuali focolai di infezione.

Caso di positività al Covid-19: disposta la chiusura di una scuola

Un istituto scolastico è stato chiuso dopo un caso di contagio da Covid-19. La scuola in questione è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Lorenzo Cobianchi” di Verbania, il più importante della provincia di Verbano Cusio Ossola. Stando a quanto riferito dalla stessa preside Vincenza Maselli, attraverso una nota pubblicata sull’homepage del sito web, l’attività scolastica è stata sospesa da oggi, lunedì 31 agosto, a seguito della positività di un utente che recentemente era entrato nell’edificio. La decisione è arrivata per permettere lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali dell’istituto.

Coronavirus, scoppiano altri focolai in Italia: ecco dove si trovano

I numeri dei casi di contagio in Italia continuano a salire. Le autorità Sanitarie, tuttavia, continuano a predicare la calma e ad affermare che attualmente la situazione è del tutto sotto controllo. I numerosi focolai scoppiati sul territorio, sono infatti soggetti ognuno a monitoraggio costante.

Tra questi si registrano quelli di Oppido Mamertina, in Calabria in cui un piccola frazione ha visto ben 13 positivi. La zona è stata pertanto dichiarata rossa e sottoposta a restrizioni. Sempre in Calabria, ci sarebbe un focolaio a Cassano allo Jonio dove i contagi avrebbero raggiunto il numero di 7. Non mancano casi anche al centro, precisamene in Toscana nei pressi di Forte dei Marmi.



La questione Sardegna, invece, rappresenta un caso a sé stante. L’isola, infatti, soggetta ad un copioso flusso turistico che avrebbe visto gli avventori riversati in discoteche ha registrato numerosi casi di Covid.

