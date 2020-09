Coronavirus, ancora positivi in un grande club | Sono tre top player

Il comunicato da parte del grande club non lascia dubbi: tre suoi top player sono risultati positivi al test per il Coronavirus

Tre giocatori del Paris Saint-Germain sono risultati positivi al test per il Coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso club francese con un comunicato. In questo modo ha confermato le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sulla positività di alcuni calciatori della squadra parigina. Nella nota in questione si legge, “I calciatori sono sottoposti alle misure previste dal protocollo sanitario. Tutti i giocatori e lo staff saranno nuovamente testati nei prossimi giorni”. Secondo le notizie riportate dal quotidiano transalpino L’Equipe, i nomi dei giocatori del PSG contagiati dal virus sono Paredes, Di Maria e Neymar. Tutti e tre i tesserati della società di Ligue 1 avevano trascorso una vacanza a Ibiza.