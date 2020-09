Covid-19, nuovi focolai: ancora un’azienda di lavorazioni carni

Coronavirus: focolai a Trento, Taormina e Taranto. Sono 24 in Trentino, lavorano in un’azienda di carni. Poi 14 contagiati in Sicilia e 20 in una rsa

Nuovi focolai di Covid-19 in Italia. Precisamente si tratta di Taranto, Taormina e Trento. A Taranto si tratta di una rsa. Sono 20 i contagiati. Si chiama Villa Genusia di Ginosa Marina. Sono 12 i dipendenti contagiati e 8 i pazienti. Sono quasi tutti asintomatici. Qualcuno di loro avvertirebbe qualche lieve sintomo. Saranno in breve tempo trasferiti all’Hospice di Mottola. La scoperta a causa di un ricovero al Moscati di una 80ene con sintomi. Poi il tampone che ha evidenziato il contagio e il via libera ai tamponi a tutti i presenti della Rsa. Su 120 persone, sono così risultati positivi in 20. Il caso che scuote un po’ è Trento. Ancora una volta un focolaio in un’azienda di lavorazioni di carni. Era già accaduto in Italia, nel vicentino, e in due macelli tedeschi.

Nuovi focolai in Italia

Sono 24 i positivi, tutti al di sotto dei 50 anni. Tutto è partito da alcuni dipendenti che hanno avvertito lievi sintomi. Il focolaio può anche crescere nel numero. Sono in corso accertamenti sui contatti dei contagiati. Nuovo focolaio stavolta in una località turistica. Si tratta di Taormina. Sono 14 i contagiati tra la cittadina e i Giardini di Naxos. In questo caso, il numero è certamente destinato a crescere.

Le autorità sanitarie, infatti, stanno eseguendo vari altri tamponi a persone venute a contatto con i contagiati. In una località turistica i contagi sono più facili da trasmettere per effetto della vita sociale più intensa. Non è esclusa una zona rossa nei comuni interessati.

