Alle ore 12.00 è stato definito il calendario della prossima Serie A 2020/2021: alla prima spicca Lazio-Atalanta. Juve-Inter alla penultima: scudetto decisivo?

La Lega Calcio ha dato quest’oggi il via alla nuova Serie A 2020/2021 con la diramazione del calendario, che vedrà affrontarsi le prossime rappresentanti della massima divisione italiana.

La Serie A dà il suo caloroso benvenuto alle neopromosse Benevento, Crotone e Spezia, che non vorranno di certo sfigurare e accontentarsi di un ruolo di ripiego per le Big. Il discorso vale per Pippo Inzaghi, ma soprattutto per la compagine spezina di Mister Italiano, alla sua prima storica promozione nella massima serie.

L’urna della Lega riserva un avvio piuttosto “abbordabile” per le grandi del palcoscenico. Tra le sfide più avvincenti spicca sicuramente Lazio-Atalanta, per decretare chi tra le due avrà un inizio in salita.

Alla seconda c’è subito Roma-Juventus. La squadra bianconera, allenata dal nuovo traghettatore, Andrea Pirlo dovrà subito dimostrare a tutti di che pasta è fatta. Alla terza giornata, altra partita dal coefficiente elevato per CR7 e compagni, quando di scena allo Juventus Stadium ci sarà il Napoli di Gattuso.

In mezzo, scontri ad alta quota con Inter-Atalanta (probabile STOP alla prima per entrambe) e Lazio-Juventus. Napoli-Atalanta sarà alla quarta, Milan-Juve alla sedicesima.

Serie A 2020-2021, Conte chiamato al riscatto: c’è Pirlo alla penultima, ma attenzione a Napoli e Milan

La Serie A dunque aprirà i battenti sui campi a partire dal prossimo 19 Settembre e si chiuderà con il “botto” alla penultima, dove a prendersi tutta la scena per una probabile sfida scudetto decisiva, saranno Juventus e Inter.

Antonio Conte è chiamato ad un riscatto obbligato dopo la delusione dell’unico punticino che lo ha separato dalla prima della classe (Juventus), ai titoli di coda della precedente stagione, condita come se non bastasse, anche dalla sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia.

Discorso diverso per Napoli e Milan che saranno chiamate a creare “grattacapi” in giro, con le mine vaganti Osimhen e Ibrahimovic, confermato ancora per un altro anno, a suon di milioni, dal club di Via Aldo Rossi.

Si prennuncia dunque un'altra stagione "calda" per la Serie A che si concluderà presumibilmente, coronavirus permettendo, il giorno 23 Maggio 2021.



