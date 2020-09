Bianca Atzei, senza niente addosso nella vasca da bagno: i fan sognano – Foto

Bianca Atzei, senza niente addosso nella vasca da bagno: la foto in bianco e nero e il riflesso nell’acqua fanno sognare i fan.

Bianca Atzei è sogno dei suoi fans. Senza nulla addosso, immersa nell’acqua che riempie la vasca da bagno, con la gambe in mostra grazie al riflesso dell’acqua, di spalle e con il seno coperto dalle braccia, manda letteralmente in delirio i suoi fans che, in attesa di poterla rivedere su un palco, ammirano tutta la sua statuaria bellezza.

“Il tempo che fugge fa sempre più spazio ai ricordi. È come trovarsi dentro una vasca all’aperto. Guardi l’immensità del cielo senza poterlo toccare. Si sta bene dentro l’acqua ma anche l’acqua calda dopo un po’ si raffredda“, scrive la cantante che, in pochi minuti, ha ricevuto migliaia di like e commenti.



“Ma vogliamo parlare della bellezza? La mia idola, sei speciale“, scrive una fan. “Ma vogliamo parlare di questa tua vena poetica che stai affinando sempre più in questo periodo?”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei una meraviglia”, “Sei semplice e bellissima”, “Niente da aggiungere, sempre bellissima”.

