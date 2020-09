Elisabetta Canalis, la FOTO ai tempi del liceo: bellissima

Elisabetta Canalis ha pescato nel cassetto dei ricordi e ci ha trovato una foto insieme a una sua amica ai tempi in cui frequentava il liceo a Sassari

Visualizza questo post su Instagram Monday face 🖤🤍 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 30 Ago 2020 alle ore 11:03 PDT

Elisabetta Canalis tiene sempre aggiornato il suo profilo Instagram con scatti bellissimi in cui mostra le sue forme perfette ultimamente durante le vacanze estive. Immagini in cui appare sola o insieme a suo marito Brian Perri e la loro meravigliosa figlia Skyler Eva, splendidi quadretti familiari di vita di tutti i giorni. La showgirl però questa volta ha pescato nel cassetto dei ricordi ritrovando una vecchia foto di quando era al liceo nella sua Sassari, più di vent’anni fa ed è insieme a un’amica. Sorridono spensierate e serene mentre si abbracciano. Elisabetta indossa un maglione e una camicetta e lo sguardo e il sorriso sono quelli di sempre, inconfondibili tratti distintivi di una donna che non ha bisogno di trucco per apparire bella.

Elisabetta Canalis: la foto amarcord dei tempi del liceo a Sassari