Elodie incanta Venezia con un vestito argentato, tutte le forme in vista – Foto

Elodie insieme a Marracash: i due posano sul red carpet più belli che mai. Lato A esplosivo e fianchi strabordanti, tutto patinato

Al via, ieri 2 settembre, ufficialmente la 77esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Un’edizione particolare quella post Covid che segna la vera ripartenza del mondo del cinema. Tra gli invitati sul red carpet anche Elodie insieme al suo compagno Marracash.

Una coppia scintillante nel privato e anche in musica tanto da essere definita la coppia d’oro di questa stagione musicale. I due stanno insieme da diverso tempo ma hanno evitato gossip e riflettori mediatici. A Venezia, invece, esplodono con il loro feeling e il loro amore, sfilando insieme per la prima volta, concedendosi anche ai fotografi. Bellissimi e affiatati insieme, si sorridono e si guardano in modo complice.

I due si passano un po’ di anni: l’ex allieva di Amici ha 30 anni, mentre il rapper 41. Ma per loro i numeri anagrafici non contano. Galeotto per loro è stato il set del video Margarita, una delle hits estive dello scorso anno che hanno cantato insieme.

“Già in fase di riprese ho capito che mi piaceva, anche se non volevo in alcun modo ammetterlo” ha rivelato in una intervista Elodie che ha ammesso che invece Marracash non l’aveva “neanche notata”.

Elodie insieme a Marracash, stupenda e sensuale in versione patinata