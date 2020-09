Melissa Satta ha messo in mostra il suo corpo con uno scatto straordinario: la showgirl in bikini è sempre un capolavoro.

Melissa Satta è una donna dotata di una bellezza più unica che rara. La nativa di Boston raggiunse la popolarità nel 2005: dopo aver partecipato in diversi programmi nel ruolo di ‘valletta’, diventò la velina di ‘Striscia la notizia’. Dal 2013 al 2018, invece, Melissa è stata il volto femminile del celebre programma calcistico in onda in seconda serata su Italia Uno: ‘Tiki Taka’. La Satta, poco fa, ha pubblicato una fotografia davvero incredibile: la 34enne, in bikini, è stupefacente e mette in mostra il suo fisico marmoreo.

L’incredibile scatto in bikini di Melissa Satta