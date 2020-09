Un prete muore durante la messa, indossava la mascherina-VIDEO

In Camerun un prete è morto durante la messa, indossava la mascherina anti contagio

#LifeIsShort Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon’s commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

Un prete è collassato, morendo davanti i suoi fedeli durante la messa che stava recitando. Il prete, che si chiamava Padre Jude indossava la mascherina chirurgica contro il contagio di coronavirus. L’avvocato Chidi odinakalu, che è anche l’ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria. Ha ripreso in un video il momento della morte del prete, ed è impressionante. Ha poi pubblicato il video su Twitter, commentando “Rev.O.Jude Direttore Spirituale della CMA Deido, nella capitale commerciale del Camerun, Douala, predicava l’omelia quando è deceduto improvvisamente. RIP”.

Era una domenica come le altre, e una messa come le altre ma qualcosa di terribile è successo in una giornata di festa. Erano decine le persone presenti in chiesa e che sono rimaste traumatizzate da quanto è successo. Nel video si sentono persone urlare e i chierichetti che accorrono in aiuto del Reverendo, ma non c’è stato nulla da fare.

Le cause della morte del sacerdote non sono chiare, ma forse c’entra la mascherina

Ancora non si sanno le cause della morte del prete, non si sa se era affetto da qualche malattia o se per caso c’entra qualcosa il fatto che indossasse la mascherina chirurgica. All’interno di un’ambiente chiuso e sopratutto accaldato con decine di persone all’interno, indossare la mascherina può creare problemi di respirazione. Inoltre se una persona ha già una patologia pregressa o problemi respiratori, questo certo non aiuta. Potrebbe essere stato proprio questo a stroncare la vita del povero prete.

Durante il video passato sui social si può vedere il momento preciso in cui il sacerdote ha lasciato questa terra per sempre. Si interrompe un’istante, si guarda intorno e stringe il pugno come se stesse soffrendo o come se cercasse di stare sveglio. Respira con affanno al microfono e poco dopo i suoi occhi vanno all’indietro, barcolla e cade a terra privo di sensi. I soccorsi non sono serviti a salvargli la vita.

