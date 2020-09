Claudia Mori sulla figlia Rosalinda: “Non abbiamo mai fatto finta di niente ma…”

Claudia Mori ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera a proposito dell’orientamento sessuale della figlia Rosalinda

L’attrice a cantante Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, è stata intervistata dal Corriere della Sera a proposito dell’omosessualità della figlia Rosalinda, anche lei attrice ed ex cantante. Per la Celentano la sua sessualità è sempre stato qualcosa di naturale, come dovrebbe essere per tutti, e non lo hai mai nascosto ma anzi ha sempre portato avanti battaglie per diritti e uguaglianza. Ma pare che mamma Claudia e papà Adriano non abbiano preso con tanta serenità fin da subito il fatto che Rosalinda fosse lesbica. La Mori soprattutto ha raccontato che come genitori erano preoccupati che l’ignoranza e i pregiudizi che ancora regnano sovrani nella nostra società e nel nostro Paese potessero ostacolare la vita della loro figlia, che come detto non si è fatta carico di questi problemi, nonostante però abbia affrontato un lungo periodo di depressione come lei stessa ha raccontato in un programma televisivo.

Claudia Mori: “Abbiamo avuto momenti bui ma non ci siamo mai chiusi nel silenzio”

Claudia Mori ha affermato che come genitori nonostante, soprattutto all’inizio, non abbiano preso bene l’orientamento sessuale naturale di Rosalinda non si sono barricati nel silenzio facendo finta di niente. L’attrice ha affermato anche che sua figlia ha fatto bene a non tenere mai nascosta la sua natura perché “non è una malattia o un errore”. E anche se afferma di non sentirsi in grado di dare consigli ad altri genitori che si trovano nella stessa situazione, ha però raccomandato di non “fare mai sentire soli i propri figli”.

Infine ha aggiunto un pensiero di Papa Francesco: “i figli bisogna amarli come sono e guidarli nel cercare di non fare errori irreparabili, nel rimanere persone oneste e buone”.