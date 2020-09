Vite al Limite. Vi ricordate di Doug Armstrong? Pesava 311 kg

Vite al Limite. My 600 lb life è il titolo originale del programma che segue il percorso di rinascita di pazienti patologicamente obesi per 12 mesi

L’uomo che vedete in foto di chiama Doug Armstrong. Siamo abbastanza sicuri che se lo incontraste oggi non lo riconoscereste.

Doug infatti è uno dei pazienti del dottor Nowzaradan, apparso nella quinta puntata della quinta stagione del popolare programma Vite al Limite.

La trasmissione si occupa di mostrare il percorso di rinascita di pazienti patologicamente obesi seguiti dal chirurgo bariatrico di origine iraniana più famoso della tv.

Quando incontriamo Doug per la prima volta ha 36 anni e ha raggiunto il peso straordinario di 311 chilogrammi. Marito e padre di 3 bambini, ha deciso di dare una svolta alla sua vita quando si è reso conto che a causa delle sue pessime abitudini alimentari stava per perdere la sua famiglia e non era in gradi di prendersi cura di loro.

Vite al Limite. L’incredibile trasformazione di Doug