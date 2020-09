Ilary Blasi terrorizzata, donna Paola le fa un brutto scherzo

Ilary Blasi terrorizzata in casa sua. Donna Paola le fa prendere un brutto spavento entrando con un topolino in bocca…momenti di panico

Dalla quarantena sono cambiate molte cose in casa Totti, Ilary e i figli non hanno occhi che per Donna Paola, il piccolo gatto che ormai fa parte della famiglia…e il pupone è stato messo da parte. Si tratta di un felino senza peli che da marzo scalda i cuori dei suoi padroni, ma cosa succede se Ilary va nel panico per un brutto scherzo del gatto? Ecco cosa è successo qualche giorno fa in casa Totti.

Ilary Blasi, brutto colpo per la conduttrice