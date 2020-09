Marina Berlusconi infuriata: «Abbiate rispetto per mio padre»

Marina Berlusconi si scaglia contro i giornalisti: «La malattia di mio padre merita maggiore rispetto». La figlia dell’ex premier non digerisce i commenti sul ricovero del padre.

Marina Berlusconi, figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi, non ne manda a dire. Bombardata dalle notizie sul ricovero del padre, affetto dal Coronavirus, si scaglia contro i media.

«Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualsiasi altro essere umano, meriti maggior rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni» ha detto la presidente di Fininvest e Mondadori.

E ha aggiunto: «Sono giorni segnati dall’ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e di una caccia al colpevole che lascia davvero sconcertati».

Leggi anche –> Selvaggia Lucarelli, toni duri contro Zangrillo: Gli italiani non sono co***oni

Marina Berlusconi : «False accuse sul mio conto»

La primogenita del Berlusca non ci sta e, in una nota, commenta anche le false dicerie sul suo conto. «Per quanto mi riguarda – dice – mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare. Sarò un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali».

Leggi anche –> Berlusconi, il nuovo bollettino di Zangrillo: le condizioni

A chiosa della nota, l’imprenditrice aggiunge un ringraziamento speciale a «l’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter