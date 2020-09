Selvaggia Lucarelli, toni duri contro Zangrillo: Gli italiani non sono co***oni

Selvaggia Lucarelli interviene sul Fatto Quotidiano, chiarisce la sua posizione su Alberto Zangrillo e afferma: Gli italiani non sono coglioni!

Ancora al centro delle polemiche Selvaggia Lucarelli: la giornalista e scrittrice come sempre pungente interviene su quanto dichiarato da Alberto Zangrillo. In più occasioni, sottolineandone la poca credibilità. Ecco perché nei confronti del ricercatore spende delle parole non tanto lusinghiere: “È sempre bello quando parla il professor Zangrillo perché, nell’ascolto, ci si esercita in quella complessa attività che si chiama ‘individuazione del sottotesto”. La Lucarelli si riferisce ad una frase pronunciata da Zangrillo nel quale accuserebbe la presenza di un virus non autoctono portato in Italia dagli italiani tornati dalle vacanze. Un’affermazione che secondo la Lucarelli non avrebbe senso e che sarebbe solo un modo per Zangrillo per portare avanti la sua idea circa la non minaccia del Covid.

Selvaggia Lucarelli ed il web attaccano le dichiarazioni di Zangrillo

Zangrillo viene pertanto accusato più volte di essere incoerente sulla questione Covid: da sempre è sostenitore della bassa carica virale del virus ma si è preoccupato per le condizioni di salute dell’ex premier, Silvio Berlusconi risultato positivo al Covid – insieme alla compagna ed i figli – in questi ultimi giorni. E su questo interviene Selvaggia Lucarelli alzando i toni ma riportando quanto dichiarato da Zangrillo nei mesi scorsi. La giornalista risponde, gli italiani non sono dei co***oni colpiti da isteria collettiva. Lui ha sempre dichiarato che non c’era nulla di cui preoccuparsi ma adesso che c’è in ballo la salute del Cavaliere si allarma, così conclude la Lucarelli.

Arroganza e superficialità, questi sono gli aggettivi che trapelano dal web e di cui la Lucarelli si fa portavoce. Tutti sono curiosi di vedere come Zangrillo riuscirà a superare questo impasse che si è venuto a creare attorno.

