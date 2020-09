In questi giorni Emma Marrone è alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ha regalato una foto ai fan sui social network vestita in maniera impeccabile

Emma Marrone ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si mostra molto elegante e sensuale in questi giorni del Festival del Cinema di Venezia. Il vestito è del noto brand di moda Giorgio Armani: giacca nera con bottoni chiari, top nero che mette in risalto il suo Lato A e sulle labbra un rossetto rosso fuoco. Poche parole nella didascalia: “Una giacca e un rossetto rosso. La mia Venezia” testimoniano il bel periodo che sta vivendo la cantante nata a Firenze ma salentina di adozione che pochi giorni fa, il 28 agosto ha dato alla luce il suo nuovo singolo Latina. Una canzone che calza a pennello con il periodo in cui è uscita, ovvero la fine dell’estate. E proprio di atmosfere da “stessa spiaggia e stesso mare” e amori nati sotto l’ombrellone che non si sa se resteranno solo flirt estivi o se proseguiranno, è ricco il testo di questo nuovo brano.

La foto sexy di Emma Marrone a Venezia