Michelle Hunziker svuota casa e vende tutto: “Devo farlo per loro”. La showgirl ha preso una decisione importantissima

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate qui in Italia. Tanti anni fa ha fatto sognare una generazione intera con la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, da cui è nata la meravigliosa Aurora Ramazzotti, che oggi è amatissima tanto quanto i suoi genitori. Michelle ha vissuto la quarantena insieme ai suoi figli, lei e Aurora pubblicavano spesso post e storie di loro in compagni l’una dell’altra che si divertivano in casa. Proprio a proposito del covid, Michelle ha preso una decisione molto importante e apprezzata.

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

Michelle Hunziker ha preso una decisione importante: “Svuoto casa e vendo tutto”

Michelle ha deciso di prendere una decisione importante e di sostenere una iniziativa per raccogliere fondi per alcuni progetti a sostegno, uno è per la famiglia in emergenza per il covid, e uno per le donne che sono vittime di violenza. Stiamo parlando di un mercatino dell’usato, dove verranno venduti abiti e oggetti di Tomaso e Michelle. Nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato delle immagini in cui preparava tutto. Il mercatino c’è stato ieri e oggi a Bergamo, a Città Alta, nel teatro di Sant’Andrea.

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

“Svuoto casa, ci sono tante cose stupende, mie, di Tomaso e delle bambine. Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, e vi aspetto tutti”.