Emma Morano, il “segreto” della donna che è vissuta 117 anni

Emma Morano, la donna più anziana del mondo, è morta nel 2017 alla veneranda età di 117 anni forse grazie anche al suo “segreto”: vediamo di cosa si tratta

Purtroppo Emma Morano, la donna più anziana del mondo, non è più tra noi. È venuta a morta il 15 aprile 2017 alla venerabile età di 117 anni. Era nata il 29 novembre 1899 a Chivasco, in provincia di Vercelli. Una vita davvero lunga che ancora oggi fa parlare di sé. Infatti ciò che l’ha fatta salire agli onori delle cronache non è stato solo il dato dei suoi anni di età, indubbiamente da record.

Ma anche la storia della sua dieta che forse ha inciso nel raggiungimento dei suoi 117 anni. Difatti Emma quando aveva 20 anni si trasferisce in Ossola. Da qui poi, a causa del clima poco salubre, si sposta sul lago e va al lavoro come operaia in filatura. È stato allora che il suo medico la trova molto anemica. A quel punto il dottore prescrive alla donna una dieta a base di uova.

Emma Morano, il “segreto” della sua longevità è stata la dieta a base di uova?