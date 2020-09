Silvio Berlusconi, parla Zangrillo: importanti novità

Berlusconi, Zangrillo: “Quadro in miglioramento. Le condizioni del leader di Forza Italia presentano “la ripresa di una robusta risposta immunitaria

Arrivano importanti novità per la salute di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da giorni al San Raffaele a causa del’infezione da Covid-19 che lo ha colpito. A darne notizia è lo stesso medico, Zangrillo, con un comunicato dall’ospedale che indica quanto segue: “Il presidente Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale Sars-Cov-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. E’ quanto viene comunicato attraverso un comunicato dell’ospedale San Raffaele di Milano dallo stesso professor Alberto Zangrillo.

Berlusconi migliora ma una figlia è positiva

Intanto è di poche ore la notizia che anche la figlia Marina è risultata positiva al Covid-19. In un comunicato si fa sapere che la donna è a lavoro e sta bene. La stessa Marina giorni fa aveva manifestato fastidio per come sono andate le cose. L’imprenditrice avrebbe preferito che il padre restasse ancora con lei in Costa Azzurra. Secondo lei, il rientro in Italia avrebbe creato le occasioni per il papà affinchè potesse contagiarsi, come poi è accaduto.

Inoltre, Marina ha puntato il dito contro alcune dichiarazioni che hanno riguardato Silvio Berlusconi: “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualsiasi altro essere umano, meriti maggior rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni”.

