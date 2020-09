Wilma Goich, il dolore immenso per la perdita della figlia

Lutto per Wilma Goich e l’ex marito Edoardo Vianello, la morte della figlia Susanna ha distrutto la vita dei genitori

I Vianella, il duo canoro formatosi nel 1971 dalla coppia Wilma Goich ed Edoardo Vianello, dominavano le classifiche negli anni ’70 e inizi ’80 fino a quando la coppia, già reduce del divorzio avvenuto nel 1978, decide di sciogliersi nel 1982. Celebre la canzone ‘Semo gente de borgata’, scritta dal paroliere Franco Califano. Dalla loro unione sentimentale sigillata dal matrimonio nel 1967, nacque la loro unica figlia, Susanna. La recente scomparsa di Susanna avvenuta lo scorso 7 aprile all’età di 50 anni, ha davvero scosso tutti.

LEGGI ANCHE -> Gerry Scotti, spavento davanti alle telecamere: sviene durante le riprese

Wilma Goich in TV affronta il dolore per la scomparsa prematura della figlia

Fiorello, il noto showman ha ricordato ad aprile l’amica Susanna Vianello ed ha dichiarato: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Parole di conforto anche dal cugino, Alberto Vianello: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susy Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

La madre, Wilma Goich, di Savona ma di origini Croate iniziò a cantare molto prima del sodalizio con l’ex marito Edoardo Vianello; esordì infatti nel lontano 1965 a soli 20 anni al Festival di Sanremo con il brano “Le colline sono in fiore”.

LEGGI ANCHE -> Vanessa Incontrada, spunta il suo nome per il Festival di Sanremo

La Goich viene subito apprezzata anche a Napoli, graditissima al Festival della Canzone Napoletana nel 1966 con il brano ‘Pe’ strade ‘e Napule’ . Non mancano ulteriori partecipazioni al Festival di Sanremo che si riveleranno un successo per la cantante ligure.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter