Nel corso di una intervista, Gerry Scotti descrive quanto di brutto gli è accaduto proprio mentre si trovava impegnato negli studi televisivi di Mediaset.

Da decenni Gerry Scotti è uno dei volti più amati della televisione. Merito dei tanti quiz show che il conduttore televisivo originario di Pavia ha saputo prendere in mano, conquistando milioni di telespettatori con la sua simpatia. Ed anche con una dote innata nel sapere fare autoironia, spesse volte sulle proprie debolezze forchetta alla mano.

Tra le trasmissioni che lo hanno visto assoluto protagonista annoveriamo ‘le antiche’ ‘Il Gioco dei Nove’, ‘Passaparola’ e poi ‘Chi Vuol Essere Miliardario’, divenuto poi ‘Chi Vuol Essere Milionario’. E che ha anche ricevuto una riproposizione più che gradita in tempi recenti. Dal 2015 conduce anche ‘Caduta Libera’, che pure ha riscosso un ottimo riscontro. Ma lo stesso ‘Zio Gerry’ ha ricordato un episodio non bello accaduto alla fine delle registrazioni di una puntata. Episodio narrato nel corso di una intervista al settimanale ‘Oggi’.

Gerry Scotti, cosa avvenne a ‘Caduta Libera’

“Mi ruppi un piede e dovetti per forza di cose fare ricorso alle stampelle”, dice lui. Che per nulla al mondo avrebbe rinunciato a lavorare, e così registrò tre puntate del suo show in condizioni fisiche precarie. “Al termine della terza mandata di registrazioni svenni per il dolore”. E sempre ad ‘Oggi’ ecco arrivare un retroscena decisamente clamoroso. Riguarda la partecipazione mancata alla scorsa edizione del Festival di Sanremo 2020. Amadeus aveva invitato Gerry ad affiancarlo assieme a Fiorello e Tiziano Ferro. Ma per via dei troppi impegni di lavoro il pavese ha dovuto rinunciare.

“Eppure era tutto fatto, per una serata. Avremmo ricomposto il trio di Radio Deejay negli anni ’80”. Ma lui era alle prese con le registrazioni di ‘Chi Vuol Essere Milionario’, e non gli è stato possibile.

di Salvatore Lavino