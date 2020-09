Tra pochi giorni si riaprirà la porta rossa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello che andrà in onda con una nuova edizione Vip: annunciato ufficialmente il cast completo

Alfonso Signorini darà il via il prossimo 14 settembre alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che occuperà due prime serate a settimana. A pochi mesi dalla sua conclusione, saranno riaperte le porte della casa più spiata d’Italia. Ad affiancare Signorini in studio nelle vesti di opinionisti ci sarà ancora una volta Pupo insieme ad Antonella Elia, reduce da Temptation Island. Nel corso delle settimane ci sono state numerose indiscrezioni sul cast, tra conferme e smentite. È arrivato ora il momento di scoprire la lista ufficiale dei vip che entreranno dentro la casa del Grande Fratello.

Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip

Il cast femminile del Grande Fratello Vip sarà composto da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Fabio Briatore e showgirl e la ballerina Matilde Brandi. A proposito di showgirl tornerà in pista Flavia Vento, che porterà a segno il suo quarto reality. Ci saranno anche la contessa romana dal carattere fumantino Patrizia De Blanck e le modelle Dayane Mello, che il pubblico aveva già conosciuto all’Isola dei Famosi, e Miss Europa 2016 Francesca Pepe.

Entreranno in casa anche due attrici: Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, e Adua Del Vesco, legata per anni a Gabriel Garko. Infine la presentatrice Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta che farà coppia con la figlia Guenda Goria. Le due varranno come unico concorrente.

Il cast maschile sarà invece così composto: l’influencer amato dai giovani Tommaso Zorzi, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco Oppini e il noto cantante italiano Fausto Leali. A loro si aggiungeranno l’attore Massimiliano Morra, il modello Pierpaolo Pretelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Infine lo scrittore Fulvio Abbate, il fratello del calciatore Mario Balotelli, Enock Barwuah e uno dei personaggi più attesi, Paolo Brosio.

Questo il cast ufficiale che animerà la casa di Cinecittà a partire dal 14 settembre. Nel corso del programma ci potranno essere delle aggiunte, ma per il momento questa lista di nomi promette scintille.

