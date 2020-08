Sospeso “Io e te”, il programma di Diaco: caso di Coronavirus nello staff

Sospeso il programma “Io e te” e sostituito nel palinsesto di Rai1 dopo che un membro dello staff è risultato positivo al Coronavirus

Il programma condotto da Pierluigi Diaco “Io e te” è stato sospeso a causa del Covid. Una delle giornaliste è infatti risultata positiva e il protocollo vuole che tutti coloro che sono entrati in contatto con quest’ultima vengano controllati adeguatamente. Le verifiche nel resto dello staff serviranno a evitare l’eventuale diffusione del virus. Al suo posto su Rai1 raddoppierà il suo appuntamento quotidiano “La Vita in Diretta Estate“, condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu.

Diaco beffato dopo la polemica sul Covid

Proprio Pierluigi Diaco si era trovato al centro di una discussione mediatica dopo le sue affermazioni riguardo il tema Covid. Aveva infatti affermato che il pubblico potesse stancarsi di ascoltare notizie a riguardo, “si rischia di diventare monotematici, non farò domande inerenti al virus” aveva detto in radio. La giornalista Giusi Legrenzi aveva acceso la miccia scatenando una discussione. Quest’ultima aveva affermato che, occupandosi di attualità, era necessario affrontare anche delle questioni inerenti al Covid.

Ironicamente è stato proprio il Coronavirus, che Diaco avrebbe tanto voluto ignorare, a mettere i bastoni fra le ruote al suo programma. La messa in onda di “Io e te” sarebbe durata un’altra settimana, prima del suo termine fissato per il 4 Settembre.

