Katia Pedrotti: forme, bellezza e sorrisi – FOTO

Katia Pedrotti in spiaggia insieme ai suoi figli. Biondissima, sorridente e spensierata si gode gli ultimi giorni di vacanze

Ancora tempo di vacanza per Katia Pedrotti e la sua bella famiglia. Prima dell’inizio della scuola la ex gieffina ne approfitta per stare ancora insieme ai suoi figli, avuti dal suo storico compagno Ascanio Pacelli.

Matilda e Tancredi sono stati l’ennesimo tassello che i due, conosciutisi nella casa del Grande Fratello nei primi anni Duemila, hanno costruito per coronare il loro grande sogno d’amore: costruire una bella famiglia. E ce l’hanno fatta alla grande. Prima il matrimonio arrivato nel 2005 e poi piano piano passo dopo passo dove sono ora.

Solo pochi giorni fa Katia ha fatto al suo Ascania una dolce dedica social tramite Instagram. Ha postato una foto di loro due insieme, bellissimi e super in forma fisicamente, e ha scritto: “La mia esatta metà della mela 🍎! Tu l’hai trovata ?!?!” lanciando anche un sondaggio tra i suoi followers che sono sempre di più: 448 mila al momento.

E ora tocca invece ai suoi due bambini che mamma Katia ama alla follia.

Katia Pedrotti al mare con i figli, bellissima e sorridente