Covid, in arrivo dagli USA il test come per la gravidanza

Dagli Stati Uniti è in arrivo il test che funziona come quello di gravidanza: costa 5 dollari e garantisce il risultato in 15 minuti

Giunge dagli USA la notizia che sarà diffuso un test che funziona come quelli per la gravidanza. Costerà solo 5 dollari e fornirà il risultato in 15 minuti. La società che lo produrrà è la Abbott e il nuovo test si chiama BinaxNow Covid-19 Ag Card. Il kit ha la forma di una carta di credito. Ma non è consentito ancora che una persona esegue il tampone su di sé, c’è ancora bisogno di un operatore sanitario. Quest’ultimo, una volta fatto il tampone nasale, lo trasferisce su questa scheda e aggiunge un reagente. Dopo soli 15 minuti si potrà vedere come si fa per il test di gravidanza il risultato sulla scheda, due linee vorranno dire che si è positivi e una sola linea darà invece un risultato negativo. L’azienda Abbott ha sede anche nel nostro Paese.

Il test statunitense arriverà in Italia?