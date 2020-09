Clizia Incorvaia, in bianco è qualcosa di magnifico -FOTO

Clizia Incorvaia si gode qualche giorno di relax con la sua bambina. Un bel pomeriggio mamma e figlia era quello che serviva

Clizia Incorvaia si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme alla sua bambina. L’ex moglie del cantante de Le Vibrazioni ormai non ha occhi che per Nina, sua figlia, e Paolo Ciavarro, il suo nuovo amore. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 2020, i due si sono innamorati e da lì non si sono più lasciati. Ora vivono una relazione meravigliosa, una favola d’amore.

Clizia Incorvaia, sensuale in tenuta da golf