Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia i risultati dei nuovi test

La conduttrice di Ballando con le Stelle in un video su Instagram comunica: “Tutti negativi al tampone di oggi”

C’è grande fermento in Rai per via dell’inizio dei nuovi palinsesti. Ma anche la macchina organizzativa televisiva si è scontrata con l’emergenza sanitaria e alcuni positivi al coronavirus.

Il primo caso è stato riscontrato con uno dei programmi più attesi di questa nuova stagione televisiva, Ballando con le Stelle. Il via è in scaletta il prossimo 12 settembre ma il programma di Milly Carlucci ha dovuto fare i conti con due contagiati nel cast. Prima il ballerino Samuel Peron e poi uno dei concorrenti, Daniele Scardina, il pugile ex di Diletta Leotta.

Dopo la positività di Peron, che come Scardina ha trascorso dei giorni in Sardegna, sono scattati i controlli per tutto il cast e Toretto è risultato positivo. Il pugile “ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron – aveva spiegato qualche giorno fa la conduttrice – Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”, si era augurata Milly.

E ora un nuovo video pubblicato su Instagram per dare un aggiornamento sullo stato dell’arte.

Ballando con le Stelle, Milly: “Tutti negativi al tampone di oggi”