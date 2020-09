Finge di essere morto per fuggire dalla richiesta della moglie

Un uomo ha finto di essere morto agli occhi della moglie perché lei gli chiedeva continuamente dei soldi

La storia surreale ha fatto il giro del pianeta dato che il 27enne Danny Gonzalez ha raccontato tutto ai giornalisti. Si è finto morto per fuggire dalla consorte che gli chiedeva continuamente dei soldi. I due erano sposati da due anni ma il loro matrimonio era già in crisi e Danny ha raccontato che ogni sabato sua moglie lo chiamava dicendogli che il denaro non bastava e ne serviva di più. Afferma che gli telefonava solo per questo motivo: non gli mandava mai un messaggio diverso o delle foto ma gli chiedeva denaro o dei telefoni cellulari nuovi ma lui racconta: “ne avevo già mandati sei e lei mi chiamava ogni volta per dirmi che glie lo avevano rubato”. E allora, esausto dalla moglie, decide di mettere in scena la finta morte.

L’uomo finge di essere morto: la situazione gli sfugge di mano