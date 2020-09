Federica Panicucci, il grande annuncio a Mattino 5

Grande annuncio a Mattino 5: la conduttrice Federica Panicucci svela una notizia inedita che riguarda un suo collega ed amico.

È Federica Panicucci a dare il grande annuncio che riguarda la direzione di Mattino 5: Francesco Vecchi, suo fedele collaboratore, si è sposato quest’estate. La notizia è giunta a inizio puntata, quando, dopo i saluti di rito, la conduttrice ha esortato Vecchi a mostrare la fede che portava al dito. “Fai vedere l’anello” ha detto gioviale. “Per te è stata una estate da ricordare, direi”. Vecchi ha ringraziato il pubblico, ma non ha fornito altro che informazioni di circostanza, confermando la sua consueta riservatezza riguardo alla vita privata. “Ci siamo sposati l’11 luglio a Palermo” ha detto solo. “Eravamo ventiquattro, una festa proprio ridotta all’osso. Ma è stato emozionante”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma Morano, il “segreto” della donna che è vissuta 117 anni

Francesco Vecchi, la moglie ed il rapporto con Federica Panicucci

Poco si sa della moglie di Francesco Vecchi, così come pochi (o nulli) erano stati i segnali di una possibile unione tra i due. L’ultimo scatto postato in vacanza risale probabilmente al periodo della luna di miele e li ritrae insieme con alle spalle un sentiero di montagna. Quanto al rapporto con la Panicucci, l’intesa tra i due è sempre stata molto altalenante, ma sembra essersi ormai stabilizzata dopo i dissidi iniziali. Alcuni anni fa Striscia la Notizia diffuse dei video fuori onda in cui la conduttrice insultava pesantemente il collega, appena entrato a far parte del format. Le circostanze di quella vicenda non sono mai state chiarite.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci (foto dal web)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wilma Goich, il dolore immenso per la perdita della figlia

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter