iPhone 12, data e orario di presentazione ufficiale | Apple svela tutto

Apple annuncia data e orario di presentazione dei nuovi iPhone 12, evento in cui saranno presentati anche altri prodotti della casa di Cupertino

È di pochi minuti fa la notizia resa nota da Apple riguardante data e orario di presentazione dei nuovi iPhone 12. L’azienda, originaria di Cupertino, città della California, ha annunciato quando presenterà i suoi attesi smartphone. Contrariamente alle previsioni, non ci sarà alcun rinvio, quantomeno per quanto concerne il keynote.

Quest’ultimo, chiamato Apple Event, è in programma tra appena una settimana dall’Apple Park. Il prossimo martedì 15 settembre alle ore 19, con un evento live ma solo in streaming, causa emergenza Covid-19, la casa statunitense svelerà al mondo i nuovi iPhone. Si parla al plurale non a caso, visto che i prodotti presentati dovrebbero essere ben quattro.

LEGGI ANCHE —> iPhone 12, quando è prevista data presentazione e uscita | Modelli e colori

iPhone 12, Apple cosa presenterà | Anticipazioni sull’evento del 15 settembre