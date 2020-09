Leonardo Pieraccioni fa una dedica dolcissima alla figlia Martina

Leonardo Pieraccioni fa una dedica alla figlia, analizzando il loro rapporto

Martina è la figlia di Leonardo Pieraccioni avuta dal legame con l’attrice Laura Torrisi. La bambina ha compiuto 8 anni. Pieraccioni e la Torrisi sono separati da anni, e si sai figli vivono una realtà particolare e diversa quando i genitori si dividono. In questo caso Pieraccioni condivide un post facendo una dedica alla figlia, e paragona il loro rapporto a quello di una coppietta, perché a volte decidono insieme se rimanere a casa o uscire.

Le parole del regista nel post su Instagram sono: ” A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere a casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c’è davvero un capo assoluto….si finisce per diventare compagni di viaggio molto democratici”.

Il regista poi conclude con una riflessione che è comune a molti genitori separati, e cioè che a volte con i figli si è troppo indulgenti perché in qualche modo ci si sente in colpa e ci si vuole far perdonare il fatto che la storia d’amore tra i genitori sia finita. Però è anche un modo per far capire loro, che invece non c’è pericolo che possa capitare con i figli che quell’amore non finirà mai.

Leonardo Pieraccioni un papà simpatico e amorevole

Visualizza questo post su Instagram È ufficiale: in quarta elementare a me ora mi boccerebbero. Un post condiviso da @ leonardo_pieraccioni in data: 30 Ago 2020 alle ore 11:48 PDT

Pieraccioni come papà è fantastico, oltre che ha fare dediche d’amore alla sua piccola bimba è anche simpaticissimo. Infatti su Instagram condivide un video in cui legge un problema da risolvere nel libro dei compiti estivi della figlia. Il regista fa trasparire che nella riflessione sulla soluzione ha difficoltà. Nella didascalia scrive che se lui fosse in quarta elementare ora, lo boccerebbero.

Visualizza questo post su Instagram Trizzi ‘i Fimmina. #accussì #ioete #lammoremiocchiugrande Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 2 Ago 2020 alle ore 4:11 PDT

Sicuramente la piccola Martina è molto fortunata ad avere un papà e una mamma, che nonostante la separazione sono presenti e la amano incondizionatamente. Anche Laura condivide sui social praticamente solo foto con la sua bambina, mentre si divertono e fanno i compiti insieme.

