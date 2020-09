Scatto Lorella Cuccarini famiglia. La presentatrice televisiva mostra una fotografia che scatena i suoi followers. Qualcuno anche nel male purtroppo.

Da tanti anni Lorella Cuccarini ci allieta con la sua presenza. E la sua famiglia è la protagonista indiscussa negli ultimi post che la presentatrice televisiva ed amato volto del piccolo schermo ha pubblicato nelle ultime settimane.

Messe da parte le polemiche in relazione al suo a quanto pare tribolato addio a ‘La Vita in Diretta’, sembra per contrasti con il collega Alberto Matano, la 55enne romana si è goduta una estate in tutta allegria, in compagnia del marito Silvio Capitta (in arte Silvio Testi) e dei loro quattro figli, Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni. Il nucleo si allarga con un settimo arrivato. Che non è un altro bimbo quanto piuttosto un tenero animaletto.

Lorella Cuccarini famiglia, serve posto per la nuova arrivata