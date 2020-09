Alessandra Amoroso, il vestito è tropo corto e lei è troppo sexy. Che donna – FOTO

Alessandra Amoroso, look da sogno su Instagram: il vestito è troppo corto e la cantante è super sensuale. Che donna meravigliosa, foto.

Un vestito cortissimo, luccicante e che esalta la bellezza di Alessandra Amoroso: è questo il look che la cantante salentina ha scelto per salire sul palco del Power Hits Estate RTL. Un outfit strepitoso quello con cui Alessandra Amoroso è pronta a far ballare tutti sulle note di Karaoke.

Abituata a cambiare look, negli anni, l’ex allieva di Amici, ha sempre stupito passando con facilità da look sbarazzini sfoggiando capelli corti ad altri più eleganti con lunghi capelli. Ogni abito di Alessandra, inoltre, strappa applausi. Sempre impeccabile, la Amoroso è considerata non solo una delle voci più belle della musica italiana, ma anche una delle artiste più belle e con look sempre ricercati e raffinati.

Alessandra Amoroso a testa in giù: la poso è da sogno