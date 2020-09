Buccia di limone congelata, la scienza ci svela quali sono i benefici

La scienza ci svela quali sono i benefici della buccia di limone congelata. Sapevate che può curare obesità e diabete? Ecco i dettagli

Quanti di voi usano il limone senza sapere quanti benefici e proprietà abbia? L’agrume giallo è molto abbondante di vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre. E’ molto utilizzato anche in cucina ed è un prodotto dalle numerose proprietà benefiche e curative. Ma c’è di più, anche la buccia fa la sua parte. La scienza afferma che se congelata può curare diabete e obesità. Come? Non ci resta che scoprirlo.

Limone, la buccia congelata e i suoi benefici