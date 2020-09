Elisabetta Gregoraci, sorriso smagliante e gambe scoperte, i fan impazziscono -FOTO

Elisabetta Gregoraci è in splendida forma. Finita l’estate si torna alla routine ma la conduttrice è piena di energia e sempre bella

Se Briatore è a casa con il Coronavirus, Elisabetta Gregoraci, la sua ex, è invece in splendida forma ed è pronta a tornare a lavoro. I due hanno avuto una relazione iniziata nel 2010 e finita qualche anno dopo, insieme hanno un figlio di nome Nathan Falco. Il proprietario del Billionaire e la bella conduttrice hanno trascorso la quarantena a casa di Briatore a Monte Carlo, per far sì che il loro bambino stesse con entrambi. Un gesto molto caro e bello da parte dei due genitori, ma la fiamma non si è riaccesa e dopo il lockdown tutto è tornato come prima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Aida Yespica, sexy osè doma i luoghi selvaggi: lato B a tutto tondo – FOTO

Elisabetta Gregoraci, coperta solo da una felpa