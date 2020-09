Isabella Ferrari, outfit da capogiro: bellezza e sensualità – FOTO

Isabella Ferrari, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna ricca di fascino e sensualità: il suo ultimo scatto sui social ha mandato i fan in estasi.

Isabella Ferrari è un’attrice italiana di fama: la classe 1964 vinse diversi premi come la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice. L’emiliana raggiunse la popolarità nel 1983: l’attrice venne notata da Carlo Vanzina e recitò nel ruolo di Selvaggia in ‘Sapore di mare’. La Ferrari ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 192mila follower. La 56enne, nonostante l’avanzare degli anni, è sempre una donna ricca di fascino: i suoi scatti sui social network sono favolosi. La nativa di Ponte dell’Olio, poco fa, ha postato una fotografia davvero bella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Croce, è tutto trasparente: infarto per i fan| Che spettacolo – FOTO

Isabella Ferrari, outfit favoloso: che donna!!