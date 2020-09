Luciana Littizzetto, suo figlio Jordan sembra un modello – FOTO

Luciana Littizzetto ha deciso solo di recente di parlare dei suoi due figli: sui social impazzano i commenti delle follower per le foto di Jordan, 24 enne, che sembra un modello

Luciana Littizzetto, conduttrice televisiva, attrice, scrittrice nonché umorista del programma ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio da quest’anno in onda su Rai Due, ha parlato pubblicamente solo di recente del relazione con i due figli. Da poco la comica si è ripresa da una brutta caduta che le ha provocato una frattura al ginocchio e al polso. Ha dovuto affrontare un piccolo intervento chirurgico e ora sta bene. Molti ricordano le sue immagini social dall’ospedale dove è stata operata in cui ringraziava i medici e gli infermieri senza perdere mai il sorriso e sempre con la battuta pronta. Lucianina però ha però ha trascorso un altro periodo negativo che ha lasciato interdetti i suoi fan. Dopo quasi un ventennio insieme la conduttrice si è separata dal suo compagno Davide Graziano, ex batterista della band di Torino Africa Unite. Il loro rapporto proseguiva bene, o almeno dall’esterno così sembrava, ma poi la storia è finita per delle incomprensioni, così come le ha definite la stessa Littizzetto a ‘Che tempo che fa’, senza dare ulteriori spiegazioni.

Il bellissimo figlio di Luciana Littizzetto