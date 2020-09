Napoli, secca smentita dell’agente: resterà nella sua squadra: aggiornamenti su Adl

Szoboszlai, dato vicino al Napoli nelle ultime ore come alternativa a Under, resterà al Salisburgo ancora un anno: la conferma

Il mercato continua a procedere spedito. Era di pochi giorni la notizia che il Napoli stesse seriamente provando a chiudere per il giovane ma già affermato Szoboszlai, mezzala del Salisburgo. Il giocatore può coprire più ruoli del centrocampo e la sua duttilità potrebbe permettere al Napoli di trovare l’uomo giusto per passare al 4-2-3-1. Tuttavia, è arrivata in giornata la secca smentita del suo agente. Matyas Esterhazy ha dichiarato che il giocatore intende restare ancora un anno al Salisburgo che gli permetterà anche di partecipare alla prossima edizione di Champions League. “Dominik resterà a Salisburgo, abbiamo già comunicato ufficialmente questa decisione”.

Napoli, aggiornamenti su De Laurentiis

Intanto proseguono gli aggiornamenti sulla positività del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dopo la notizia della sua positività è arrivata anche quella della moglie. Si sta valutando l’opportunità di ricoverarlo in via precauzionale anche se i sintomi che avverte sono di lieve entità. In questo momento il produttore si trova ancora a Capri con la consorte, ma le prossime ore possono essere decisive per uno spostamento. Intanto, la società del Benevento ha fatto sapere che il presidente Oreste Vigorito è anch’egli risultato positivo al tampone. Il patron dei giallorossi era tornato dall’assemblea di Lega insieme a De Laurentiis. Secondo l’Ansa, invece, il presidente azzurro avvertirebbe lievi dolori articolari e spossatezza.

Intanto tutti i presenti all’assemblea di Lega stanno rispettando il protocollo di sicurezza in attesa dell’esito del tampone. Si valuta se è il caso di isolare anche i calciatori del Napoli visto che anche un dirigente sarebbe positivo.

