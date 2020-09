Piazza Pulita, lite feroce tra Lucarelli e Zangrillo: «Volgare e cattiva»

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Zangrillo, ospiti di PiazzaPulita, litigano su Twitter. Al centro del battibecco le condizioni di Silvio Berlusconi.

Parole dure tra Selvaggia Lucarelli e Alessandro Zangrillo, ospiti di PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli tornato in onda ieri, giovedì 10 settembre, su La7.

La discussione, tuttavia, non è avvenuta faccia a faccia. D’altronde litigare sui social va di moda: e la Lucarelli ne sa qualcosa.

É stata lei, infatti, ad accendere la fiamma della discordia. Selvaggia sembra non aver digerito le affermazioni di Alberto Zangrillo: il medico del San Raffaele, parlando di Berlusconi positivo al Coronavirus ha detto che «A marzo o aprile sarebbe morto. La carica virale rilevata dal tampone di Berlusconi era altissima, ma evidentemente oggi il Covid-19 è mutato ed è meno aggressivo».

Le parole di Zangrillo sono state riprese e rilanciate dalla Lucarelli su Twitter, dove ha scritto: «Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne col c****».

Zangrillo: «Dio abbia perdono di lei»

Parole forti, che hanno lasciato Zangrillo a bocca aperta ma non senza parole. Il medico, infatti, non ha esitato a rimproverare la Lucarelli per la sua aggressività, anche lui con un tweet.

«Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di lei».

Parole pesanti, che hanno lasciato il popolo di Twitter sbalordito. Chissà se ci sarà un confronto face to face proprio a PiazzaPulita.

