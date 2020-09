Il ritorno a scuola è alle porte e negli istituti si fanno i test sierologici. Su 500 mila, sono 13 mila i positivi. I giovani: “Fatto troppo poco”

Il ritorno a scuola ormai è alle porte e si lavora incessantemente per garantire la sicurezza. In questi giorni si stanno effettuando test sierologici a tappeto nelle scuole. A sottoporsi il personale della scuola, tra docenti e non.

Quasi il 50% di tutto il personale italiano, pari a circa 500mila persone, ha detto sì al sierologico. Di questi il 2,6% è risultato positivo. Si tratta di circa 13mila persone che resteranno a casa fino a quando il tampone non darà esito negativo e il 14 settembre non potranno prendere servizio.

Questi i dati diffusi nella tarda serata di ieri dall’ufficio del Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. Non includono tutto il personale del Lazio che sta svolgendo i test in modo autonomo. Per il resto d’Italia la Lombardia ne esce come la Regione più virtuosa: il 70% del personale ha effettuato i test. All’opposto la Sardegna che conta solo il 5% del personale che ha detto sì ai controlli.

Ritorno a scuola, gli studenti protestano: “Fatto troppo poco”

Nel mentre il governo si appresta a sistemare le ultime cose, gli studenti protestano. Mostrano tutta la loro preoccupazione per l’inizio di questo nuovo anno scolastico e accusano il Governo di aver fatto troppo poco.

“Qualche giorno dalla riapertura ancora troppo poco è stato fatto dal governo per la riapertura della scuola: mancano i trasporti, i lavori di edilizia leggera non bastano, la dispersione scolastica è alle stelle e il numero dei docenti è insufficiente. Non è abbastanza!”.

È questo il grido dell’Unione degli Studenti che anticipa che il 25 e il 26 settembre i giovani italiani scenderanno in piazza da soli e con la manifestazione nazionale di Roma a cui parteciperanno anche i sindacati.

Il ministero dell’Istruzione non resta in silenzio e si fa sentire con la voce della vice ministra Anna Ascani: “la riapertura delle scuole, in presenza e in sicurezza, sta vedendo impegnate tantissime professionalità: l’obiettivo è comune e fondamentale per tutti i nostri ragazzi”.

Nel mentre il commissario per l’emergenza Arcuri garantisce che “nessuna scuola sarà senza mascherine chirurgiche” e che tutti, dagli studenti al personale scolastico, ogni giorno avranno “una mascherina chirurgica gratuita”.

In questi giorni sono state già distribuite 41 milioni di mascherine ed entro lunedì, secondo le rassicurazioni di Arcuri, si arriverà a quota 77 milioni, “una quantità sufficiente per due ulteriori settimane di lezioni”.

