Uova con sorpresa. Si reca al supermercato e fa una scoperta disgustosa

Uova con sorpresa. Non si tratta di uova pasquali con un regalino nascosto dentro ma di una scoperta ben più scioccante e disgustosa

Il fatto è accaduto a Catania. Un avventore, come di consueto, ha fatto la spesa nel solito supermercato. Tra i vari prodotti acquistati c’era anche una confezione di uova ‘fresche’.

Dall’esterno apparivano assolutamente normali. La scoperta fatta non appena sono state aperte per essere consumate è stata raccapricciante. Non è la prima volta che i giornali riportano gravi violazioni delle norme igieniche nei posti dove si vende e/o dove si consuma cibo.

Purtroppo la noncuranza di commercianti senza scrupoli spesso può anche innescare eventi che portano problemi di salute più o meno diffusi.

In questo caso, l’avventore in questione non ha potuto far altro che denunciare e far intervenire i Nas. Lo spettacolo che si è trovato di fronte può essere sintetizzato con una sola parola: disgustoso.

Si è poi scoperto che non era nè la prima volta che il supermercato veniva segnalato per simili problemi.

Uova con sorpresa. Il contenuto che non ti aspetti