Antibiotici naturali: 4 alimenti che rinforzano il sistema immunitario

Esistono alimenti che più di altri sono in grado di regolare la nostra flora batterica ed aiutarci a rafforzare il sistema immunitario. Scopriamoli insieme.

Una corretta alimentazione, come tutti ben sanno, è di fondamentale importanza perché il corpo si mantenga in buona salute. Esistono cibi che più di altri sono in grado di collaborare al buon funzionamento del nostro sistema immunitario e alla regolazione della flora batterica intestinale. Essi si rivelano dunque degli ottimi alleati per il rinforzamento di quelle che sono le nostre difese naturali. Scopriamone insieme proprietà e modalità di assunzione.

Sistema immunitario, quattro validi alleati

Il tè verde: è un ottimo antiossidante, capace dunque di rallentare il deterioramento delle cellule (per questo si dice spesso che è un toccasana per la pelle). Esso contiene inoltre catechina, una sostanza molto utile per contrastare i virus. L’assunzione di tè verde è particolarmente consigliata in caso di sintomi influenzali. La vitamina D: le fonti di vitamina D sono molteplici, dalle uova al pesce (in particolare il salmone). La stessa esposizione al sole genera nel nostro corpo la naturale produzione di vitamina D. Un corretto apporto di vitamine è di fondamentale importanza per la regolazione dell’organismo. L’aglio: contiene allicina, una sostanza con proprietà antibatteriche. È un ottimo alleato per combattere malesseri stagionali come tosse, raffreddori o influenza. Lo yogurt: contiene probiotici, batteri utili all’organismo e capaci di rafforzare il nostro sistema immunitario. L’assunzione di probiotici può avvenire anche tramite i tipici formati “concentrati”.

