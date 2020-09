Avete mai visto la figlia di Pieraccioni? È identica a lui – FOTO

Leonardo Pieraccioni pubblica su Instagram una foto insieme alla figlia, dedicando un pensiero a tutti quei bambini che, come lei, sono figli di genitori separati.

Si chiama Martina e spegnerà 10 candeline il prossimo 13 dicembre: la figlia di Leonardo Pieraccioni è davvero uguale a suo padre. Non che non ci sia molto della madre (Laura Torrisi) in lei, ma più cresce e più la bambina acquisisce i tratti del volto del papà.

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si sono conosciuti nel lontano 2007 sul set di Una moglie bellissima, film nel quale la Torrisi interpretava proprio la moglie di Pieraccioni. Un’amore a prima vista ed una frequentazione di ben tre anni, prima che i due neo-genitori dessero il lieto annuncio dell’arrivo di una bambina. Neanche l’anello di congiunzione della figlia, però, è bastato a far durare questa intensa storia d’amore. Così, agli inizi del nuovo decennio, i due attori hanno cominciato la loro vita da genitori separati, barcamenandosi tra il lavoro e la necessità di dare alla figlia un ambiente familiare stabile e stimolante.

Nel suo ultimo post, Pieraccioni ha condiviso una foto insieme a Martina, dedicando un pensiero a lei e a tutti quei bambini che come lei sono costretti a crescere in due diversi nuclei familiari. Clicca su “successivo” per vederlo!

Leonardo Pieraccioni alla figlia: “Sembriamo una coppietta”