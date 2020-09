Il sonno può essere disturbato da 10 abitudini che non vanno prese

Ci sono alcune abitudini che bisognerebbe evitare di fare prima di andare a letto, altrimenti la notte sarà molto disturbata

Alcune abitudini che non vanno bene prima di andare a dormire. Quando cuciniamo noi a casa, dovremmo prestare attenzione ai condimenti senza eccedere. Il sale ad esempio, oltre che ad essere già di per se un veleno per le arterie può far aumentare il peso se si esagera. Crea una dipendenza che ci spinge a desiderare cibi sempre più grassi, lo conferma uno studio su una rivista di Oxford. Anche i sughi e le salse pronte che sono pieni di zuccheri e conservanti non fanno bene per niente alla dieta e alla salute. Meglio prepararsi da soli i condimenti, anche se si arriva tardi dal lavoro è meglio per la nostra salute.

Il fritto è un altro grosso nemico della dieta, il procedimento che risiede nella frittura purtroppo elimina una grande quantità di nutrienti dai cibi come i minerali. Inoltre complica il funzionamento del fegato e compromette l’apparato cardiocircolatorio. Chiaramente tutto dipende da come viene fritto il cibo e da quale olio si utilizza.

La psicologia e la tv sono pessime compagne per la salute dello stomaco

La psicologia è un altro fattore che ci inganna. Ad esempio bisogna fare attenzione alla grandezza del piatto che scegliamo per servire il cibo. Infatti se il piatto è troppo grande, il contenuto ci sembrerà poco e ci potrebbe indurre a servirci un altra porzione, questo allungherebbe solo la nostra digestione. Meglio quindi un piatto più piccolo che ci illude di aver mangiato una grande quantità.

L’insalata anche è un cibo che va tenuto sotto controllo. Ormai vanno di moda le insalate pronte e già condite. Ma gli ingredienti sono dannosi per la nostra salute. L’insalata fa bene nel momento in cui viene consumata senza salse e condita il minimo indispensabile. Buona pratica è anche mangiare più lentamente, perché in questo modo la digestione comincia dalla masticazione e abbattiamo i tempi. Inoltre mangiare più lentamente abbatte anche la portata calorica complessiva.

Mangiare di fronte alla tv è una terrible pratica, perché essendo assorti dai programmi potremmo mangiare più del dovuto. Utile per perdere peso è anche bere acqua prima di mangiare e mangiare l’ultimo boccone due o tre ore prima di andare a letto. Questa pratica diminuisce anche i rischi di cancro e infiammazioni.

