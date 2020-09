Naike Rivelli ha postato un filmato piuttosto piccante: la figlia di Ornella Muti è ai fornelli ed è completamente nuda. Il suo seno conquista letteralmente la scena.

Naike Rivelli è un’attrice e modella molto apprezzata dagli italiani. La figlia di Ornella Muti, da diversi mesi, sta condividendo sui social network contenuti decisamente piccanti. L’intento della nativa di Monaco di Baviera non è soltanto quello di acquisire maggiore popolarità e di mettere in mostra le sue curve da infarto. Naike sta infatti portando avanti la sua personale battaglia contro il governo italiano, la società e la categoria delle influencer. La Rivelli, in ogni modo, ha condiviso poco fa un video alquanto particolare: la 45enne sta cucinando senza nessun vestito e senza nessuna copertura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elena Morali solo con intimo davanti allo specchio, décolleté da infarto – VIDEO

Naike Rivelli completamente nuda ai fornelli: il seno straborda